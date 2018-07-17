Российские ракеты получат выдерживающий плазму корпус

Жаропрочный титановый корпус появится у новейшей гиперзвуковой ракеты с ядерной силовой установкой "Авангард". Над этим работают в НПО "Машиностроения", стало известно РИА Новости от источника в оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас ведутся исследования, которые помогут определить, как реагируют новые титановые сплавы на высокие температуры. Эта информация необходима для работы над корпусами новейших гиперзвуковых ракет, среди них и "Авангард".
Кроме того, специалисты "Машиностроения" трудятся и над гиперзвуковым "Цирконом", его скорость равна 4-6 махам. Эта ракета защитит АПЛ пятого поколения "Хаски".
Создаваемые титановые сплавы будут использованы для гиперзвуковых ракет со скоростью 5 и более чисел Маха, отметил член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский. Эти же наработки послужат и для иных российских проектов.
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