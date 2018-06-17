Американцы сравнили свои истребители с "летающими консервными банками"

Антирейтинг отечественных реактивных истребителей опубликовало американское издание The National Interest. Автор материала Роберт Ферли называл эти машины "консервными банками", способными летать.



В США истребитель упал на город

Первое место в рейтинге у Brewster F2A Buffalo. По мнению Ферли, он морально устарел. Машина была актуальна в ту эпоху, когда ее сделали (30-е годы ХХ века). Сейчас же у нее нет сил тягаться с "соплеменниками".

Далее следует F7U Cutlass. Обозреватель отметил его мощность и дизайн хвоста. По информации Ферли, каждая 4 машина упала из-за несчастного случая.

Замыкает тройку F3H Demon. Эксперт акцентировал внимание на том, что у машины имеются серьезные проблемы с двигателем, а также "заедающей" системой катапультирования.

Следующим идет F-102 Delta Dagger. У него проблема, недопустимая для истребителей, — плохо набирает высоту. Следовательно, машина не могла справиться с задачей — перехватить бомбардировщик.

В хвосте рейтинга F-104 Starfighter. Машина служила в обороне Соединенных Штатов с 1958 года. За этот период он попадал в аварии чаще, чем другие истребители из "семейства" Century.

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