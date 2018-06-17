Ученые раскрыли тайну привлекательности жирной пищи

Люди пристрастны к жирной пище, потому что она активирует систему вознаграждения мозга. К такому выводу пришли американские специалисты из Йельского университета, отмечает Medical Daily.
Они провели эксперимент, в котором участвовало более 200 человек, и выяснили, что "вредная" пища повышает активизацию нейронов. Именно по этой причине человек ощущает от нее большее удовлетворение, чем от "полезных" кушаний.
Это же становится причиной обжорства, люди съедают больше, чем им действительно нужно, потому что испытывают от этого удовольствие.
Американские специалисты попытались объяснить феномен: дело в "юности" жирной пищи, из-за этого люди не научились не поддаваться этому соблазну.
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