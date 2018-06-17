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Источник Правда.Ру

Ученые выяснили, почему пожилым людям так трудно сосредоточиться

Наука и техника

Старение сказывается на мозге, влияя на память и способность фокусироваться. Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior, показало, что пожилым людям трудно сосредоточиться, потому что возникают проблемы с определенным участком мозга — голубым пятном. Оно отвечает за контроль над способностью фокусироваться во время стресса или эмоционального возбуждения, но с возрастом она ослабляет, сообщает Natural News.

В совместной работе исследователи из Университета Южной Калифорнии (USC) в США, Университета Такачихо в Японии и Университета Рединга в Великобритании проанализировали снимки мозга и скорость расширения зрачка у 28 молодых людей и 24 пожилых. Целью ученых было проконтролировать их физиологическое возбуждение и активность голубого пятна.

Во время эксперимента участникам давали задания, требующие ответов, а также создавали для людей стрессовую ситуацию. После чего ученые наблюдали за тем, как реагирует организм.

Как пояснила Мара Матер, старший исследователь, попытка выполнить задачу увеличивает эмоциональное возбуждение, поэтому, когда молодые стараются сосредоточиться на задаче, это увеличивает их способность игнорировать постороннюю информацию, отвлекающую от основного дела. Однако пожилым людям не удается сосредоточиться, если организм подвержен стрессу, они не способны заблокировать вторичное и сосредоточиться на главном.

По словам исследователей из Баптистского медицинского центра Университета Уэйк Форест, эта картина не фатальна. Пожилые люди могут улучшить свою способность сосредотачиваться на тренинге по вниманию.

Во время эксперимента ученые использовали МРТ для контроля за активностью мозга участников в возрасте от 65 до 75 лет. Они искали нужные слова и числа, игнорируя при этом посторонние звуки.

Исследователи объяснили, что восприятие аудиальной и визуальной информации меняется с возрастом. В частности, пожилые люди легче смешивают информацию, поступающую от разных органов чувств. В результате им становится труднее сосредоточиться на важной информации.

Дальнейшие исследования показали, что после специальных тренингов ситуацию удалось подкорректировать. Ученые пришли к выводу, что тренировка внимания может улучшить обработку информации органами чувств, уменьшая восприимчивость пожилых людей к отвлекающим стимулам.

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