Смоет все: СМИ узнали реальную мощность заряда "Посейдона"

Специалисты оборонно-промышленного комплекса России пояснили, что мощность ядерного заряда для подводного робота "Посейдон" составляет две мегатонны.

По данным ТАСС, аналогичное взрывное устройство планируют ставить на гиперзвуковые боевые блоки "Авангард".

Эксперты отмечают, что такой разрушительный заряд нужен для уничтожения укрепленных военно-морских баз.

Отмечается, что робот сможет двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час

Напомним, впервые о новейшем российском подводном роботе рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года. Президент заявил, что морские дроны способны нести как обычные боеголовки, так и ядерные.

Сразу после выступления Владимира Путина Министерство обороны России объявило конкурс, где выбирали название для новейшего оружия. Основными вариантами стали "Аврора", "Прибой" и "Посейдон". Победил последний.

Таким образом, в России ведутся работы, направленные на нейтрализацию американской стратегии "Быстрого глобального удара" (БГУ). Пентагон признал наличие у России беспилотной подводной лодки, способной нести мощный ядерный боеприпас.

Подводные лодки могут поражать цели, располагаясь у морских границ противника (не нужно содержать дорогостоящие авианосцы и военные базы). На ракеты средней дальности морского базирования не распространяется действие Договора о РСМД. Стрельбы крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Каспийского моря по террористам ИГИЛ* в Сирии показали эффективность такого оружия.

Российские подводные лодки американцы и европейцы периодически замечают у своих берегов, но отследить не могут.

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* Организация запрещена в России