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Источник Правда.Ру

Янни и Лорел взорвали интернет

Наука и техника

Короткий аудиофайл в интернете, в котором мужчина произносит женское имя, уже признан вирусным. Пользователи сети не могут решить: Янни или Лорел?


Новый интернет-феномен - Янни или Лорел

Таинственная аудиозапись быстрыми темпами распространилась в глобальной сети по всему миру и привела к увлекательной дискуссии. Мнения слушателей разделились: робот говорит либо "Янни", либо "Лорел". Есть версия, что пользователи слышат разные имена из-за разных звуковых частот: "Янни" — это высокие, а "Лорел" — низкие.

Брэд Стори, специалист по акустике и физиологии речи из Университета Аризоны, провел голосовой эксперимент и отметил: "Если судить по акустическим свойствам, то, скорее всего, голос все-таки произносит имя Лорел, но из-за низкого качества записи кому-то слышится другое". Эту гипотезу привел сайт National Geographic.

В интернете запись назвали "аудиоверсией "вазы Рубина" —двусмысленной фигурой, которая кому-то напоминает вазу, а кому-то два лица.

Три года назад так называемым "яблоком раздора" стала иллюзия с платьем: одни видели белый, а другие синий цвет. Как писала "Правда.Ру", разгадать тайну платья пытались даже с помощью фотошопа. Однако производитель платья отметил, что оно синее с черным. Но почему некоторые видят золотистый и белый цвета — загадка. Все зависит от цветового восприятия каждого человека индивидуально.

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Темы янни аудио лорел загадка иллюзия
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