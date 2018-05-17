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Источник Правда.Ру

На МКС появится мощный боевой лазер

Наука и техника

Международная космическая станция оснащена новым суперэффективным оружием против космического мусора.

На МКС появится мощный боевой лазер. 386952.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Rex Features

Об этом заявил председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондента Российской академии наук (РАН) Борис Шустов.

По его словам, российские ученые разрабатывают огромную лазерную пушку. Принцип ее работы - отстреливать тонны обломков и даже целые спутники, которые за последние 50 лет запускали с Земли. Космический мусор очень опасен для станции.

Стоит отметить, что на сегодняшний день груды железа на огромной скорости вращаются вокруг МКС и могут стать смертельной угрозой для космонавтов во время выхода в открытый космос. 

Предполагается, что под действием лазера мусор будет испаряться, превращаясь в облако металлических частиц размером, не представляющим угрозы для обшивки и аппаратуры.

Ранее сообщалось, что очисткой геостационарной орбиты, на которой работают спутники связи и передачи данных, займется специальный космический аппарат. Начало его разработке уже положено в НПО машиностроения. Как рассказал Интерфаксу почетный генеральный конструктор предприятия Герберт Ефремов, на начало этого года в космическом пространстве насчитывалось порядка 17,5 тысяч объектов, созданных руками человека. При этом действуют, то есть управляются, всего 1370 из них.

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Россия запатентовала способ очистки орбиты от космического мусора

 

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Темы космос лазерные пушки
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