СМИ: танки и БТР США оснастят "сенсорными щитами"

Американская бронетехника Сухопутных войск в ближайшее время будет оснащена "сенсорным щитом" для защиты от вражеского огня.

Как сообщает издание The National Interest, разработчики этого типа защиты существенно продвинулись в создании сенсоров. Ожидается, что к 2019 году система Hostile Fire Detection (HFD) будет готова к прохождению более официальных испытаний с целью определения ее пригодности для поступления на вооружение в армейские подразделения.

По данным экспертов, новая защита позволит быстро выявлять и устранять потенциальную угрозу, поскольку открывающий огонь из стрелкового оружия противник может располагать и боеприпасами более разрушительной мощи.

Напомним, настоящую охоту в начале 2000-х годов устроили военные США за российским танком Т-90, рассчитывая испытать бронированную машину на Абердинском испытательном полигоне в штате Мэриленд.

Причем интересовала их вовсе не экспортная модель, а та, которой оснащали армию России.

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