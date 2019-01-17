На Луне погибло первое земное растение

В начале текущего года на поверхность Луны приземлилась китайская межпланетная автоматическая станция. На борту "Чанъэ́-4" находилось хлопковое семя.
Известно, что хлопковое семя стало единственным проросшим растением на борту китайской межпланетной автоматической станции. Ученые из Китая также отправили на Луну семена рапса, картофеля и масличных культур, но они там не прижились.
Примечательно, что, по словам ученых, они и не надеялись на удачный исход эксперимента. Китайские специалисты были готовы к тому, что первое земное растение на Луне погибнет. Фактором его гибели, отмечают они, стала самая обыкновенная лунная ночь, наступившая на спутнике планеты земля. Так, в это время температура поверхности Луны опускается до 170 градусов по Цельсию.
Отметим, что китайский зонд "Чанъэ́-4" стал первым в истории освоения космоса аппаратом, приземлившимся на обратной стороне Луны.
Луна — естественный спутник планеты Земля. Это второй по яркости объект на земном небосводе. Специалисты со всего мира до сих пор бьются над вопросом о том, что же именно представляет из себя этот загадочный космический объект и как он появился. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые ученые считают, будто Луна — самый настоящий корабль инопланетной цивилизации, "пришвартованный" неподалеку от Земли.
Читайте также:
Луна и Венера сошлись в небе над Россией
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
В августе 1971 года в Пентагоне обсуждался мистический инцидент. Представьте себе: авианосец "Саратога", гордость ВМС США, возвращался из Средиземного моря на базу в Майами. Акустики обнаружили "на хвосте" корабля неизвестную подлодку, которая легко обгоняла шедший полным ходом авианосец. Но ни одна из подлодок в мире не могла такого сделать!
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.