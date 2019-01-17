На Луне погибло первое земное растение

В начале текущего года на поверхность Луны приземлилась китайская межпланетная автоматическая станция. На борту "Чанъэ́-4" находилось хлопковое семя.

Известно, что хлопковое семя стало единственным проросшим растением на борту китайской межпланетной автоматической станции. Ученые из Китая также отправили на Луну семена рапса, картофеля и масличных культур, но они там не прижились.

Примечательно, что, по словам ученых, они и не надеялись на удачный исход эксперимента. Китайские специалисты были готовы к тому, что первое земное растение на Луне погибнет. Фактором его гибели, отмечают они, стала самая обыкновенная лунная ночь, наступившая на спутнике планеты земля. Так, в это время температура поверхности Луны опускается до 170 градусов по Цельсию.

Отметим, что китайский зонд "Чанъэ́-4" стал первым в истории освоения космоса аппаратом, приземлившимся на обратной стороне Луны.

Луна — естественный спутник планеты Земля. Это второй по яркости объект на земном небосводе. Специалисты со всего мира до сих пор бьются над вопросом о том, что же именно представляет из себя этот загадочный космический объект и как он появился. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые ученые считают, будто Луна — самый настоящий корабль инопланетной цивилизации, "пришвартованный" неподалеку от Земли.

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