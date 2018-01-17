В интернете появились сведения о том, что существует возможность мгновенно выключить любой гаджет от Apple, в том числе iPhone.
Интернет-пользователи рассказали об уязвимости в iOS и macOS, и продемонстрировали при заходе на которую с iPhone или MacBook устройство моментально выключается.
Сообщается, что исправить проблемы можно с помощью перезагрузки. Что характерно, подобные ссылки часто используются для розыгрышей и не несут в себе реальной угрозы, поэтому Apple не торопится исправлять подобные уязвимости, пояснил человек, заметивший уязвимость.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в iOS обнаружена уязвимость, которая вызывает зависание iPhone и iPad. Один из пользователей выяснил, что если отправить сообщение с тремя символами - флаг, ноль и радуга, то устройство адресата зависнет. В зону риска попадают iPhone и iPad под управлением любой версии iOS - от 10.0 до 10.2.1.
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