Ученые из Оксфордского университета Великобритании забили тревогу по поводу планов NASA транслировать данные о местоположении Земли и другую информацию о планете в космос.
По их мнению, "эти усилия могут иметь опасные непреднамеренные последствия, включая запуск инопланетного вторжения".
Речь идет о запланированном "Маяке в Галактике” (BITG) — трансляции данных с целью приветствия "внеземного разума”:
Андерс Сандберг, старший научный сотрудник Оксфордского института будущего человечества (FHI), утверждает, что такая трансляция может быть рискованной.
"В маловероятном случае, если инопланетная цивилизация получит сообщение, — сказал он газете Telegraph, — ответ может быть не просто дружеским приветствием".
Другой ученый FHI в Оксфорде, Тоби Орд, предположил, что перед отправкой сигналов инопланетянам должно быть общественное обсуждение:
"Даже прослушивание входящих сообщений может быть опасным, добавил он, поскольку они могут быть использованы для захвата землян. Эти опасности невелики, но плохо изучены и управлять ими мы пока не можем".
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