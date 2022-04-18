Оксфордские учёные: NASA может спровоцировать инопланетное вторжение

Ученые из Оксфордского университета Великобритании забили тревогу по поводу планов NASA транслировать данные о местоположении Земли и другую информацию о планете в космос.

По их мнению, "эти усилия могут иметь опасные непреднамеренные последствия, включая запуск инопланетного вторжения".

Речь идет о запланированном "Маяке в Галактике” (BITG) — трансляции данных с целью приветствия "внеземного разума”:

космическое агентство США хочет передать сигнал от телескопа Аллена института SETI в Калифорнии и китайского сферического радиотелескопа (FAST);

сигнал будет включать в себя такую информацию, как биохимический состав жизни на Земле, положение Солнечной системы во времени в Млечном Пути, оцифрованные изображения людей и приглашение инопланетянам ответить.

Андерс Сандберг, старший научный сотрудник Оксфордского института будущего человечества (FHI), утверждает, что такая трансляция может быть рискованной.

"В маловероятном случае, если инопланетная цивилизация получит сообщение, — сказал он газете Telegraph, — ответ может быть не просто дружеским приветствием".

Другой ученый FHI в Оксфорде, Тоби Орд, предположил, что перед отправкой сигналов инопланетянам должно быть общественное обсуждение:

"Даже прослушивание входящих сообщений может быть опасным, добавил он, поскольку они могут быть использованы для захвата землян. Эти опасности невелики, но плохо изучены и управлять ими мы пока не можем".