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Автор Ольга Лебедева

Оксфордские учёные: NASA может спровоцировать инопланетное вторжение

Наука

Ученые из Оксфордского университета Великобритании забили тревогу по поводу планов NASA транслировать данные о местоположении Земли и другую информацию о планете в космос.

Оксфордские учёные: NASA может спровоцировать инопланетное вторжение

По их мнению, "эти усилия могут иметь опасные непреднамеренные последствия, включая запуск инопланетного вторжения".

Речь идет о запланированном "Маяке в Галактике” (BITG) — трансляции данных с целью приветствия "внеземного разума”:

  • космическое агентство США хочет передать сигнал от телескопа Аллена института SETI в Калифорнии и китайского сферического радиотелескопа (FAST);
  • сигнал будет включать в себя такую информацию, как биохимический состав жизни на Земле, положение Солнечной системы во времени в Млечном Пути, оцифрованные изображения людей и приглашение инопланетянам ответить.

Андерс Сандберг, старший научный сотрудник Оксфордского института будущего человечества (FHI), утверждает, что такая трансляция может быть рискованной.

"В маловероятном случае, если инопланетная цивилизация получит сообщение, — сказал он газете Telegraph, — ответ может быть не просто дружеским приветствием".

Другой ученый FHI в Оксфорде, Тоби Орд, предположил, что перед отправкой сигналов инопланетянам должно быть общественное обсуждение:

"Даже прослушивание входящих сообщений может быть опасным, добавил он, поскольку они могут быть использованы для захвата землян. Эти опасности невелики, но плохо изучены и управлять ими мы пока не можем".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы космос
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