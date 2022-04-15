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Автор Евгения Васильева

Китай опроверг данные о заморозке научных проектов с Россией

Наука

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил, что Пекин и Москва не приостанавливают сотрудничество в области науки. Как подчеркнул дипломат, потенциал совместных проектов можно назвать огромным.

Китай опроверг данные о заморозке научных проектов с Россией

"Насколько нам известно, Китай и РФ продолжают развивать регулярное сотрудничество в научной сфере, это важная составляющая китайско-российского взаимодействия", — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства во время брифинга с журналистами.

Таким образом политик прокомментировал заявление Российской академии наук о заморозке проектов. Вместе с этим Чжао Лицзянь добавил, что совместная деятельность КНР и РФ по данному направлению принесла положительные результаты.

Ранее глава РАН Александр Сергеев сообщил, что партнёры из Китая приостановили работу над совместными исследованиями. По словам президента организации, ситуацию по международному сотрудничеству учёных можно назвать очень трудной и беспрецедентной.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Владимир Губарев
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