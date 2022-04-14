Президент РАН: Китай заморозил сотрудничество с российской академией

Руководитель Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что китайские партнёры приостановили работу над совместными проектами. По словам специалиста, странам всё равно придётся восстанавливать нормальные отношения в научной сфере.

"Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьёзные обсуждения", — сообщил президент РАН во время конференции "Цифровые международные отношения — 2022" в МГИМО.

Вместе с этим Сергеев подчеркнул, что Москве не стоит разрывать связи. По мнению главы организации, происходящее является провокацией. Также научный деятель отметил, что ситуация по сотрудничеству с агентствами и академиями других стран крайне сложная и беспрецедентная.

Сергеев отметил таких важнейших партнёров РАН, как:

академия наук ФРГ "Леопольдина",

Французская академия наук,

Национальная академия наук Штатов.

Ранее Европейское космическое агентство сообщило об отказе сотрудничать с РФ по трём миссиям на Луну и ExoMars. Причиной послужили жёсткие антироссийские санкции.