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Автор Екатерина Широкова

Биолог Нечитайло о научных прорывах на МКС: "Отправляли орхидеи в космос"

Наука

Изучение космоса не ограничивается полётами космонавтов на МКС и разведывательными миссиями зондов к ближайшим планетам и звёздам. По словам доктора биологических наук Галины Нечитайло, долгие годы на МКС российские учёные проводят опыты с растениями и даже удалось получить "космический" сорт орхидеи.

Укроп и петрушка
 

Галина Нечитайло проработала в РКК "Энергия" в Королеве более четверти века и, по её словам, опыты с растениями на МКС были очень разными, начиная от цветов, заканчивая семенами злаковых культур. Некоторые даже попали в книгу рекордов Гиннеса.

"Самый интересный эксперимент, вошедший в книгу рекордов Гиннесса, был связан с получением в космосе семян пшеницы. К результату мы шли 20 лет. Космонавты посадили семена в сосуд. А через 157 суток мы получили колосья, которые вернулись на Землю", — рассказала доктор в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Теперь эти колоски находятся в музее, но по словам Нечитайло, идея вырастить что-то в невесомости, учёных не оставила.

Оказалось, что на МКС вполне можно обеспечить себя хотя бы зеленью.

"Салаты, редис, укроп. Также пшеница и цветы. На протяжении 20 лет мы посылали в космос орхидеи. В результате получили новый вид этого цветка с отличительной окраской", — пояснила Нечитайло.

Впрочем, по словам учёной, лучше воздержаться от трапезы космической петрушки и лука. По словам Нечитайло, проблема выращивания на МКС заключается даже не в невесомости и "тяжести" воздуха, а в недостатке света и кислорода. Кроме того, у "испытуемых" наблюдают серьёзные хромосомные мутации.

Впрочем, несмотря на это, доктор биологических наук подчеркнула, что, вероятно, настанет тот день, когда люди смогут выращивать растения и даже целые культуры, например, на Луне.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
Темы мкс космос
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