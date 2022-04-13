Учёный РАН Эйсмонт оценил заявление Путина о возобновлении лунной программы

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал Pravda.Ru планы России возобновить лунную программу.

"Насколько я понял, в этой программе пять запусков. Первый — это "Луна-25", которая стартует из "Восточного" 28 августа. Через 3,5 суток аппарат будет на поверхности Луны в районе Южного полюса. Планируется исследовать поверхность Луны с помощью соответствующей аппаратуры и проанализировать породы на поверхности. Возможно удастся обнаружить древнюю воду", — заявил Эйсмонт.

Он рассказал о следующем запуске и целях российской лунной программы.

"Следующий запуск состоится через два года — на орбиту Луны полетит аппарат "Луна-26" и будет оттуда проводить исследования, цель которых — понять, что же такое Луна и как она произошла. Может быть, удаться подтвердить гипотезу, что система "Земля — Луна" образовалась в результате удара о древнюю Землю некоего небесного тела. И в результате этого столкновения образовалась новая Земля — та, которая получилась после удара, и Луна", — отметил собеседник издания.

Во вторник, в День космонавтики президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный и заявил о возобновлении лунной программы.