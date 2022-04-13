EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Учёный РАН Эйсмонт оценил заявление Путина о возобновлении лунной программы

Наука

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал Pravda.Ru планы России возобновить лунную программу.

Учёный РАН Эйсмонт оценил заявление Путина о возобновлении лунной программы

"Насколько я понял, в этой программе пять запусков. Первый — это "Луна-25", которая стартует из "Восточного" 28 августа. Через 3,5 суток аппарат будет на поверхности Луны в районе Южного полюса. Планируется исследовать поверхность Луны с помощью соответствующей аппаратуры и проанализировать породы на поверхности. Возможно удастся обнаружить древнюю воду", — заявил Эйсмонт.

Он рассказал о следующем запуске и целях российской лунной программы.

"Следующий запуск состоится через два года — на орбиту Луны полетит аппарат "Луна-26" и будет оттуда проводить исследования, цель которых — понять, что же такое Луна и как она произошла. Может быть, удаться подтвердить гипотезу, что система "Земля — Луна" образовалась в результате удара о древнюю Землю некоего небесного тела. И в результате этого столкновения образовалась новая Земля — та, которая получилась после удара, и Луна", — отметил собеседник издания.

Во вторник, в День космонавтики президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный и заявил о возобновлении лунной программы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Владимир Губарев
Темы космос
Sberbank
Новости
Сирийские "Белые каски" будут обучать "ньюсмейкеров" на Украине
Политолог Кук: охлаждение отношений США с Ближним Востоком — мрачный симптом
Инфекционист Чепурнов рассказал о заразности нового штамма омикрон ХЕ
В Европе снова растут цены на газ
Война вошла в фазу рутины: ждём кровавых сцен и провокаций
Пауэрлифтерша из Химок Наумова посетила Мариуполь и рассказала о ситуации там
МИД РФ: на Украину могут завезти ядерный материал из третьих стран
Минфин опроверг фейк CNN о дефолте в России
Депутат Госдумы Черняк предложил наказать ушедшие из РФ иностранные компании
Учёный РАН Эйсмонт оценил заявление Путина о возобновлении лунной программы
Популярное
Мир. Новости мира
Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе

Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера

Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
Аналитик Петерсен проанализировал стратегию ВМФ России в случае конфликта с НАТО
Мир. Новости мира
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Любовь Степушова Кризис в Молдавии нарастает: запрещены георгиевская лента и символы Z и V Любовь Степушова Игорь Буккер Укронацисты пугают чеченский спецназ салом Игорь Буккер Ирина Шлионская Как Блэк-Ривер-Фоллс превратился в "проклятый город" Ирина Шлионская
Евросоюз
Укронацисты пугают чеченский спецназ салом
Экономика и бизнес
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
РИА Новости: в Одессе работает секретная мониторинговая группа НАТО
Силовые структуры
РИА Новости: в Одессе работает секретная мониторинговая группа НАТО
Последние материалы
Сирийские "Белые каски" будут обучать "ньюсмейкеров" на Украине
Политолог Кук: охлаждение отношений США с Ближним Востоком — мрачный симптом
Инфекционист Чепурнов рассказал о заразности нового штамма омикрон ХЕ
В Европе снова растут цены на газ
Война вошла в фазу рутины: ждём кровавых сцен и провокаций
Пауэрлифтерша из Химок Наумова посетила Мариуполь и рассказала о ситуации там
МИД РФ: на Украину могут завезти ядерный материал из третьих стран
Минфин опроверг фейк CNN о дефолте в России
Депутат Госдумы Черняк предложил наказать ушедшие из РФ иностранные компании
Учёный РАН Эйсмонт оценил заявление Путина о возобновлении лунной программы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников