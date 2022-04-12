Ученный: отсутствие России в космосе отбросит страну на несколько лет назад

В то время, как США грозит санкциями в космическом секторе России, прекращение деятельности Российской Федерации в космосе отбросит страну лет на шесть назад., потому как ее достижения в этой сфере более чем существенны.

"Деятельность России вполне значима, и она не выпадает из сферы достижений других участников космической деятельности. То есть в некоторых направлениях мы по-прежнему занимаем передовые рубежи, в других — наравне с другими участниками", — сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в ходе беседы с "360".

По словам ученного, Россия является лидером в пилотируемой космонавтике, а что касается исследования Земли из космоса, то здесь российское государство идет наравне с другими участниками.

Эйсмонт отметил, что Россия хорошо продвинулась в поисках метана на Марсе, припомнив, что именно российские экспериментаторы обнаружили на планете хлористый водород.

Кроме того, глава государства Владимир Путин пообещал возобновить российскую программу по автоматической межпланетной станции "Луна-25".