В то время, как США грозит санкциями в космическом секторе России, прекращение деятельности Российской Федерации в космосе отбросит страну лет на шесть назад., потому как ее достижения в этой сфере более чем существенны.
"Деятельность России вполне значима, и она не выпадает из сферы достижений других участников космической деятельности. То есть в некоторых направлениях мы по-прежнему занимаем передовые рубежи, в других — наравне с другими участниками", — сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в ходе беседы с "360".
По словам ученного, Россия является лидером в пилотируемой космонавтике, а что касается исследования Земли из космоса, то здесь российское государство идет наравне с другими участниками.
Эйсмонт отметил, что Россия хорошо продвинулась в поисках метана на Марсе, припомнив, что именно российские экспериментаторы обнаружили на планете хлористый водород.
Кроме того, глава государства Владимир Путин пообещал возобновить российскую программу по автоматической межпланетной станции "Луна-25".
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