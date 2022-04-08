Эксперт: российский аналог App Store будет востребован, если его сделают удобным

Жители России будут пользоваться отечественным аналогом App Store лишь в том случае, если его сделают удобным в применении. Об этом заявил исполнительный директор "Оборот.ру" Иван Кургузов, комментируя в интервью Pravda.Ru идею председателя правительства РФ Михаила Мишустина о разработке собственного магазина с приложениями.

Эксперт напомнил, что App Store и Google Play — это не программные обеспечения, а системы по установке ПО. По его словам, очень важно, чтобы созданием российского аналога ресурсов занимались профессионалы своего дела.

"Нужен ли нам официальный государственный российский магазин приложений, затруднясь сказать. Если он будет хорошим, удобным, в нём будет очень-очень много приложений, то люди начнут им пользоваться. Разработать его в РФ можно, но делать это надо очень осторожно. Зная предыдущий опыт создания российских аналогов в области интернет-технологий, я бы с осторожностью отнёсся к такой идее", — сказал Кургузов.

Ранее Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу.