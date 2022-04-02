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Автор Юлия Миленина

Президент РАН Сергеев призвал учёных публично не критиковать действия РФ

Наука

Президент РАН Александр Сергеев прокомментировал обращение своих коллег с требованием немедленно урегулировать кризис вокруг Украины и защитить мирное население. Он порекомендовал учёным критиковать действия РФ в уместной форме, избегая публичного пространства.

Президент РАН Сергеев призвал учёных публично не критиковать действия РФ

В интервью изданию argumenti.ru он подчеркнул: выражать свою гражданскую позицию следует там, где это можно делать. При этом, по мнению Сергеева, речь нужно выстраивать без оскорбляющих представителей власти формулировок.

"Давайте так посмотрим. Даже если вы не согласны, зачем это помещать в публичное пространство? Это можно было опубликовать в какой-то статье… Но это было публичное заявление! Этот момент надо учитывать", — высказался президент РАН по поводу письма, подписанного научными руководителями институтов РАН и МИД.

Он добавил, что в РАН сейчас нужна консолидация, а не раскол.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении из научного совета при Совбезе учёных РАН и МГИМО, которые поставили свои подписи под призывом остановить специальную военную операцию на Украине.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Владимир Губарев
Темы владимир путин
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