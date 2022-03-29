В России к 9 мая запустят отечественный аналог Google Play

Ко Дню Победы в России появится аналог интернет-магазина приложений на мобильные устройства Google Play под названием NashStore. Разработкой проекта занимается организация "Цифровые платформы". С помощью него пользователи снова смогут устанавливать и обновлять приложения на смартфонах и планшетах, а также оплачивать подписки на платные сервисы.

"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", — заявил Владимир Зыков, директор по проектам "Цифровых платформ".

Прежде всего, проект будет обслуживать пользователей ОС Android. По словам Зыкова, в магазине станут доступны разные способы оплаты, в том числе с помощью карты "Мир".

Ранее сообщалось о создании социальной сети "Россграм", которая станет аналогом Instagram (соцсети, принадлежащей корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).