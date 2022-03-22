Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта

Многие IT-специалисты уехали из РФ в конце февраля — начале марта, стране в новых условиях необходимо проводить PR-кампании, чтобы остановить "утечку" профессионалов. Об этом заявила руководитель группы InfoWatch Наталья Касперская.

По её словам, россияне, работающие в IT-сфере, выехали в основном в страны ближнего зарубежья. Она предположила, что вскоре большая часть из них вернётся в РФ.

"Табуны" айтишников куда-то помчались", — отметила Касперская во время заседания комитета Госдумы по информационной политике.

Спикер пояснила, что этим специалистам нужна не только материальная поддержка, но и некие формы успокоения, в том числе в виде PR-мероприятий. Специалист подчеркнула: молодые сотрудники IT-компаний тесно связаны с Западом, так как трудятся на западном оборудовании. Сейчас они находятся в панике и нуждаются в разъяснениях, указала эксперт.

Она также добавила, что сегодня появляются отличные шансы для развития отечественных IT-компаний.

Глава группы InfoWatch убеждена: без государственной поддержки в непростой период "айтишникам" не обойтись. В дальнейшем, предположила Касперская, ситуация должна нормализоваться.