Авиация и космос: в Сибири нашли возможность обойти санкции

Учёные из Сибири создали уникальную технологию выработки карбидокремниевых волокон, которые используются при производстве композитов для авиационной и космической промышленности.

Сотрудник отдела прикладной физики Новосибирского государственного университета (НГУ) Евгений Галашов заявил:

"Наша технология позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами получить качественное карбидокремниевое волокно для космонавтики и авиации", — цитирует учёного РИА Новости.

До сих пор большую часть номенклатуры армирующих волокон для композитов производят зарубежные компании. Однако их методы производства, по словам руководителя проекта Евгения Галашова, отнимают больше времен и требуют значительных финансовых вложений. Цена продукции на выходе более нескольких тысяч долларов за фунт. В настоящее время карбидокремниевые волокна числятся в санкционном списке и на них наложен запрет для импорта в Российскую Федерацию.

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