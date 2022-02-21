EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Подводный атомоход "Лира" проекта 705: подлодка, опередившая свое время

Наука

Многие современные российские технологические достижения основываются на разработках инженеров СССР. Атомная подводная лодка проекта 705, созданная под руководством главного конструктора М. Г. Русанова, является хорошим примером.

Подводный атомоход "Лира" проекта 705: подлодка, опередившая свое время

Первые конструкторские эскизы новой подводной лодки появились в конце 50-х годов. Помимо выдающейся автономности, благодаря ядерному реактору, субмарина должна была стать очень легкой и маневренной. Подлодка длиной 79,6 метров и шириной до 10 метров получила 6 отсеков.

В качестве материала корпуса для первого прототипа был выбран титан - инновационный для того времени материал значительно превосходил по своим характеристикам сталь. Это позволило лодке водоизмещением 2 250 тонн разгоняться до 14-ти узлов в надводном положении, при погружении её скорость увеличивалась до 40 узлов.

Испытания показали, что титановый корпус требует доработки, а потому подлодка вновь была отправлена в док. Окончательный вариант назвали «Лира» (К-463), субмарина получилась уникальной и намного опережала свое время. Её внезапные развороты и скорость буквально обезоруживали противника: максимальный ход в 40 узлов субмарина набирала за 90 секунд, а разворот на 180 градусов занимал меньше минуты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Аналитик: России не хватает боевых беспилотников
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Владимир Губарев
Темы ссср
Новости
Глава Хабаровского края назвал Жириновского пророком
Сёмина раскритиковала Дмитрия Нагиева: "Не хочу и близко стоять"
Китай угрожает США санкциями из-за поставок вооружения Тайваню
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Зарплата пресс-секретаря Зеленского в два раза больше, чем у самого президента
Подводный атомоход "Лира" проекта 705: подлодка, опередившая свое время
В Сети распространяют карты бомбоубежищ Москвы и Петербурга
Эксперт по разведке: США распространяют данные о риске терактов в РФ для паники
В ДНР объявили ЧС госуровня из-за прекращения подачи питьевой воды
В Германии обвинили Путина в "игре жизнями" граждан Донбасса
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов Любовь Степушова России не нужен такой посол, как Антонов, тем более в США Любовь Степушова Андрей Мартынюк В Киеве ушли в полный отказ от "Минска" Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Последние материалы
План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом
Зеленский пугает выходом из ДНЯО. Чем ответит мир?
Подводный атомоход "Лира" проекта 705: подлодка, опередившая свое время
В Сети распространяют карты бомбоубежищ Москвы и Петербурга
Эксперт по разведке: США распространяют данные о риске терактов в РФ для паники
России не нужен такой посол, как Антонов, тем более в США
Врач-гериатр: население резко постарело, а 100 лет назад это был мир молодых людей
В ДНР объявили ЧС госуровня из-за прекращения подачи питьевой воды
В Германии обвинили Путина в "игре жизнями" граждан Донбасса
Депутат Бойко обвинил Зеленского во втягивании Украины в военный психоз
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников