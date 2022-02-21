Подводный атомоход "Лира" проекта 705: подлодка, опередившая свое время

Многие современные российские технологические достижения основываются на разработках инженеров СССР. Атомная подводная лодка проекта 705, созданная под руководством главного конструктора М. Г. Русанова, является хорошим примером.

Первые конструкторские эскизы новой подводной лодки появились в конце 50-х годов. Помимо выдающейся автономности, благодаря ядерному реактору, субмарина должна была стать очень легкой и маневренной. Подлодка длиной 79,6 метров и шириной до 10 метров получила 6 отсеков.

В качестве материала корпуса для первого прототипа был выбран титан - инновационный для того времени материал значительно превосходил по своим характеристикам сталь. Это позволило лодке водоизмещением 2 250 тонн разгоняться до 14-ти узлов в надводном положении, при погружении её скорость увеличивалась до 40 узлов.

Испытания показали, что титановый корпус требует доработки, а потому подлодка вновь была отправлена в док. Окончательный вариант назвали «Лира» (К-463), субмарина получилась уникальной и намного опережала свое время. Её внезапные развороты и скорость буквально обезоруживали противника: максимальный ход в 40 узлов субмарина набирала за 90 секунд, а разворот на 180 градусов занимал меньше минуты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен