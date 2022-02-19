РС-26 «Рубеж» - гроза Евросоюза и настоящий ужас НАТО

После выхода из США из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности, вновь заговорили о возможности размещения американских баллистических ракет LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) в Европе и на Аляске. На этот случай у России уже есть ответ - РС-26 «Рубеж».

Подписанный в 1987 году договор РСМД заставил Советский Союз уничтожить все знаменитые комплексы РСД-10 «Пионер». Имевшиеся у СССР ракетные комплексы поражали цели на дальности до 5 500 километров с вероятностью 98%, как показал испытательный отстрел 190 ракет. Наличие подобного вооружения у Советов было главным страхом жителей Западной Европы и жупелом «советской угрозы» в устах Дональда Рейгана.

Когда появились слухи о возможном выходе США из РСМД, было принято решение о создании нового комплекса, причём был учтён опыт конструкторов МБР «Тополь-М» и «Ярс». Система получилась достаточно лёгкой среди аналогов, всего 80 тонн. Твердотопливные ракеты получили гиперзвуковые боевые блоки «Авангард-Р» с ядерной начинкой. На финальной стадии полёта отделяемый блок не только развивает невероятную скорость, но и маневрирует в полёте, что делает его практически неуязвимым для перехвата.

Пока действовал договор РСМД, РС-26 «Рубеж» не ставили на вооружение, но сейчас ситуация изменилась, отношения с НАТО ухудшились, и вопрос о возрождении программы снова стал актуальным.

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