Учёные из Германии и США рассказали, кого не кусают комары

У комаров, оказывается, тоже есть цветовые предпочтения. Эти малоприятные насекомые чаще садятся на одежду определённого цвета. К такому выводу пришли учёные из Германии и США в результате проведённых исследований, сообщает Москва 24.

Ранее считалось, что животные, птицы и насекомые обладают чёрно-белым зрением и не могут различать цветовые оттенки. Однако сегодня этот миф опровергнут. Учёные доказали, что представители фауны способны видеть различные оттенки спектра, но чувствительность у них не такая, как у человека.

Ранее проведённые исследования показали, что самки комаров в поиске жертвы ориентируются на запах углекислого газа, который выдыхают все млекопитающие Земли. Но газ это лишь часть сигнала. В мозге комара содержится около 200 тысяч нейронов, и запах CO2 запускает в них программу поиска трех оттенков: голубого, оранжевого и красного.

Эксперименты показали, что комары игнорировали цветные приманки, если не чувствовали запаха углекислого газа. Но и при наличии углекислоты они не садились на кожу, закрытую одеждой зелёного цвета. Дело в том, что он отфильтровывает длинные волны, то есть оранжевые и красные оттенки.

Поэтому тем, кто собирается на прогулку в лес и боится нападения комаров, лучше предпочесть зелёную куртку и брюки, а одежду синих или красных цветов стоит оставить дома.

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