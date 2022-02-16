Гинцбург озвучил сроки выпуска новой вакцины от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая вакцина от коронавируса будет доступна уже осенью в случае успешного прохождения исследований.

"Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Новая вакцина будет содержать вирусоподобные частицы. Она обеспечит защиту от нескольких вариантов вируса, в том числе от "дельты" и "омикрона", отметил Гинцбург.

Также он сообщил, что препарат решено сделать двухкомпонентным, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

В новой вакцине не будет содержаться живого вируса, добавил директор центра имени Гамалеи.

Ранее Министерство здравоохранения РФ выдало центру Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19, содержащей вирусоподобные частицы.

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