Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, откуда ждать распространения нового суперштамма коронавируса.
По мнению Волчкова, появления нового штамма COVID-19 наиболее вероятно в азиатском регионе, Китае и Южной Азии, там где "толерантность к коронавирусу является нулевой".
Вирусолог пояснил, в этих странах есть гигантская ресурсная база для вируса, который сможет свободно размножаться, так как только в одном Китае есть около 1,5 миллиардов "фактически непереболевших" жителей.
"Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании", — сказал Волчков, которого цитируют "Известия".
По его словам, в других регионах мира для появления и распространения новых штаммов уже недостаточно ресурсной базы, так как люди там или уже перенесли это заболевание, или вакцинировались.
"В целом появление нового суперштамма маловероятно, но если это случится, то в тех самых регионах с нулевой толерантностью", — заключил эксперт.
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