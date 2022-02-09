Профессор Сколтеха: до катастрофы осталось 30 лет

Через 30 лет человечество столкнётся с глобальным дефицитом белка.

Об этом в интервью РИА Новости предупредил Лоран Генцбиттель, глава Цифровой агролаборатории в Сколкове.

По словам профессора Сколтеха, к 2050 году население Земли составит более девяти миллиардов человек и им для питания белка нужно будет много. А где они его станут брать — пока не очень понятно.

"Учёные всего мира, в том числе и российские, уже начали работать над этой проблемой. Мы пытаемся получить белковую пищу на основе насекомых или повышая продуктивность растений, в которых много белка. Например, традиционных для Европы чечевицы и пшеницы, а также нута и риса, которые предпочитают жители Африки и Южной Азии".

Почему отсутствие или просто недостаток белка вреден для организма, читайте в материале Pravda.Ru:

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