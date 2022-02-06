В Египте нашли уникальные записи, проливающие свет на быт древних

Египетские археологи сделали потрясающее открытие. Они обнаружили в древнем городе Африбис, недалеко от современного Сохага, тысячи остраконов - кусков керамики с надписями. Их использовали древние египтяне в качестве блокнотов для записей личных писем, списков белья и литературных произведений. Всего было восстановлено 18000 фрагментов. Об этом сообщает Express.

Учёные отметили, что эти остраконы позволяют получить различные представления о повседневной жизни Африбиса.

Около 80% черепков исписаны демотическим шрифтом, распространенным в птолемеевский и римский периоды. Среди вторых по распространенности находок остраконы с греческим шрифтом. Также есть надписи иератическим, иероглифическим и, реже — коптским и арабским шрифтами. На некоторых черепках есть картинки, а на других - и слова, и картинки.

Содержимое остраконов варьируется от списков различных названий до описаний продуктов питания и предметов повседневного употребления. Кроме того, есть списки месяцев, чисел, арифметических задач, грамматических упражнений и "птичьего алфавита" — каждой букве была присвоена птица, чье имя начиналось с этой буквы.

Несколько сотен черепков содержат письменные упражнения, которые исследователи классифицировали как наказание. На них каждый раз написаны одни и те же один или два символа, как спереди, так и сзади.

Находка является особенной, поскольку большая часть ранее существовавших артефактов теряется каждый год из-за того, что местные фермеры любят использовать удобрения из древних глинобитных блоков, которые применялись для большинства зданий в древнем Египте.

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