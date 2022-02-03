Немецкие археологи обнаружили загадочный скелет лошади без головы

В Германии археологи обнаружили таинственный скелет лошади без головы. Животное было похоронено на средневековом кладбище рядом со всадником. Ученые из Штутгарта считают, что возраст находки примерно 1400 лет. Об этом пишет Daily mail.

Кроме того, исследователи обнаружили вещи всадника — меч и копье. Эксперты предположили, что лошадь была обезглавлена во время церемонии погребения мужчины, а её тело служило могилой для хозяина. Где находится голова животного, пока установить не удалось.

Как пояснил археолог, руководивший раскопками, человек, найденный похороненным рядом со своей лошадью, скорее всего, был на службе династии Меровингов и состоял в "цепочке командования" короля, то есть обязан был участвовать в его кампаниях.

Сейчас исследователи продолжают изучать останки обезглавленной лошади и ее всадника с целью выяснить, сколько лет было мужчине, состояние его здоровья и вероятную причину смерти.

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