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Автор Николай Ткаченко

Ученые из Франции выяснили, как короткий сон влияет на мыслительные способности

Наука

Эксперимент, проведенный учеными из Франции, позволил выяснить, как на мозг человека влияет непродолжительная дремота. В работе исследователи использовали так называемую технику Эдисона, который, как говорят, решал некоторые задачи, связанные с изобретениями, именно с ее помощью, сообщает fbm.ru.

Ученые из Франции выяснили, как короткий сон влияет на мыслительные способности

Суть в том, что Эдисон засыпал в кресле с шаром в руках. Как только он начинал дремать, шар падал на пол и будил стуком изобретателя. Ученый был уверен, что с помощью данного способа он переживает творческие озарения.

Опыт повторили исследователи из Франции, которые предложили нескольким десяткам добровольцев решить математические задачи. Последовательность цифр требовалось преобразовать в более короткую. Однако о способе упростить решение участникам эксперимента не сообщали.

Упражнения длились час, после чего добровольцы отправлялись на отдых в специальную комнату, где некоторые засыпали.

В итоге ученые выяснили, что все, кто погрузился в пограничное состояние между сном и бодрствованием на одну минуту догадались, как можно решить задачу более простым способом. Тогда как те, кто заснул глубоким сном, подобных результатов не показали, как и те, кто вообще не спал.

Ранее невролог Ольга Лисенкова назвала три самые распространенные причины дневной сонливости.

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