Кожевников рассказал, когда люди смогут дотронуться друг до друга через телефон

Дотронуться до собеседника через телефонный звонок люди смогут в границах 30 ближайших лет, заявил эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Фотоника", инженер-исследователь лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Валерий Кожевников.

По его словам, это станет возможно благодаря высокоскоростному интернету и специальным гаджетам, например, тактильным виброперчаткам.

"С помощью новых тактильных систем связи люди в будущем смогут прикоснуться к собеседнику на расстоянии в тысячи километров. Благодаря развитию технологий это станет возможным в ближайшие 30 лет", — пояснил Кожевников в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что кроме тактильных устройств, которые смогут имитировать прикосновение, возможны разработки и других "эффектов присутствия".

"Перчатки со встроенным вибродатчиками <…> для имитации прикосновений, распылитель ферментов для имитации ароматов и устройство приёма и передачи данных в помещении", — резюмировал специалист.

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