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Автор Екатерина Широкова

Кожевников рассказал, когда люди смогут дотронуться друг до друга через телефон

Наука

Дотронуться до собеседника через телефонный звонок люди смогут в границах 30 ближайших лет, заявил эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Фотоника", инженер-исследователь лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Валерий Кожевников.

Кожевников рассказал, когда люди смогут дотронуться друг до друга через телефон

По его словам, это станет возможно благодаря высокоскоростному интернету и специальным гаджетам, например, тактильным виброперчаткам.

"С помощью новых тактильных систем связи люди в будущем смогут прикоснуться к собеседнику на расстоянии в тысячи километров. Благодаря развитию технологий это станет возможным в ближайшие 30 лет", — пояснил Кожевников в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что кроме тактильных устройств, которые смогут имитировать прикосновение, возможны разработки и других "эффектов присутствия".

"Перчатки со встроенным вибродатчиками <…> для имитации прикосновений, распылитель ферментов для имитации ароматов и устройство приёма и передачи данных в помещении", — резюмировал специалист.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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