NASA вывели на орбиту самый мощный телескоп James Webb

Президент Америки Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешным запуском и выводом на орбиту самого мощного телескопа James Webb. Как признался лидер США, проект был рискованным и он не ожидал "триумфа".

Телескоп был выведен на орбиту в минувшую субботу с помощью ракеты-носителя Ariane 5 с французского космодрома.

"Поздравляю NASA и всех, кто сделал возможным сегодняшний запуск телескопа James Webb. Webb является ярким примером того, чего мы можем достичь, если мечтаем по-крупному. Мы всегда знали, что этот проект будет рискованным предприятием, но при высоком риске велика награда", — написал президент в своём Twitter-аккаунте.

Изначально телескоп планировали запустить ещё в 2013 году, однако, конструкторы сильно отстали от графика и завершили сборку основных деталей только спустя три года от планируемой даты.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м — самое крупное из когда-либо выводившихся в космическое пространство. Задача телескопа исследовать древнейшие звёзды, образовавшиеся после Большого взрыва, и искать пригодные для жизни планеты.

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