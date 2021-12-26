EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист Белхароев назвал условия подорожания бензина до ста рублей
Дело-табак: юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
В Минздраве сообщили, что случаев заражения "омикроном" внутри страны не было
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Президент Эстонии "разоблачил" планы России
Губернатор нашел в Петербурге академию Штирлица

NASA вывели на орбиту самый мощный телескоп James Webb

Наука

Президент Америки Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешным запуском и выводом на орбиту самого мощного телескопа James Webb. Как признался лидер США, проект был рискованным и он не ожидал "триумфа".

NASA вывели на орбиту самый мощный телескоп James Webb

Телескоп был выведен на орбиту в минувшую субботу с помощью ракеты-носителя Ariane 5 с французского космодрома.

"Поздравляю NASA и всех, кто сделал возможным сегодняшний запуск телескопа James Webb. Webb является ярким примером того, чего мы можем достичь, если мечтаем по-крупному. Мы всегда знали, что этот проект будет рискованным предприятием, но при высоком риске велика награда", — написал президент в своём Twitter-аккаунте.

Изначально телескоп планировали запустить ещё в 2013 году, однако, конструкторы сильно отстали от графика и завершили сборку основных деталей только спустя три года от планируемой даты.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м — самое крупное из когда-либо выводившихся в космическое пространство. Задача телескопа исследовать древнейшие звёзды, образовавшиеся после Большого взрыва, и искать пригодные для жизни планеты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Непознанная вселенная: ученые открыли новую галактику
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Anadolu: заседание Россия — НАТО состоится в середине января
Экономист Белхароев назвал условия подорожания бензина до ста рублей
Дело-табак: юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
В Минздраве сообщили, что случаев заражения "омикроном" внутри страны не было
"Смотрите в зеркало": в "Газпроме" резко ответили на обвинения в энергокризисе в ЕС
Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Популярное
Экономика и бизнес
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения

На этой неделе в ВТО была создана третейская группа по спору России и ЕС относительно импортозамещения. Сумма претензий ЕС — порядка 290 миллиардов евро.

Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Вучич: Сербия попросит больше газа у Путина
Политика. Новости и аналитика
Вучич: Сербия попросит больше газа у Путина
Экономика и бизнес
В Британии винят Россию в экономическом кризисе
Мир. Новости мира
Политолог Головачёв: Украина приближается к скорому расколу
Ирина Шлионская Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию Ирина Шлионская Усам Оздемиров Запад вынуждает Россию и Китай дружить ещё крепче Усам Оздемиров Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Россияне осудили сестру Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года
Мир. Новости мира
СНБО: Киев может не признать решения России и Запада по Украине
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
Общество
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников