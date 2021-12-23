Отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане

Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане. Ранее он отстыковался от Международной космической станции.

Как сообщили в Роскосмосе, обломки упали на несудоходную территорию акватории.

"Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 07:30 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в аккаунте госкорпорации в Twitter.

Уточняется, что корабль отстыковался от МКС в 02:03 мск, а через семь часов приборно-агрегатный отсек вошёл в атмосферу Земли, те части, которые не сгорели, упали в океан.

Место падения обломком предварительно определили в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго.

"Прогресс М-УМ" стартовал на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур в конце ноября. Он доставил на МКС новый модуль "Причал", пристыковавшись к модулю "Наука".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.