Учёный рассказал, что может заменить рентген в медицине

Учёный Евгений Хайдуков, получивший премию президента, заявил, что для диагностики различного рода заболеваний в организме человека вскоре необязательно будет проходить рентгеновское излучение. Он также рассказал о других прорывных идеях российских специалистов.

Нужна замена

Эксперт сообщил argumenti.ru, что сейчас работает над заменой Х-лучей в медицине на обыкновенные фотоны из почти видимого диапазона спектра для того, чтобы можно было заглядывать вглубь биологических тканей.

"Количество съёмок в рентгеновском аппарате для конкретного человека имеет ограничение. Эту процедуру нельзя проходить часто, мы можем получить повреждение биотканей и развитие различного рода заболеваний. При этом свет оптического диапазона спектра мы видим постоянно, и эволюционно он нам не вредит", — объяснил он.

Наночастицы и человеческое ухо у мыши

Хайдуков также поделился историей удивительного достижения учёных из России и Китая. Российские специалисты поняли, если жидкий полимер с нанопылью сканировать лазерным излучением, то можно сформировать трёхмерный объект. А китайские исследователи использовали описанную технологию и вырастили человеческое ухо на мышке. Сейчас наша задача — выбрать, какую основу заложить в наночастицы, чтобы они, попав в кровь, могли бороться с рядом заболеваний, добавил он.

Называть науку "российской" или "американской" — это неправильно

Эксперт считает, что наука не может быть "российской" или "американской", в настоящее время наш мир открыт для того, чтобы специалисты из разных стран могли обмениваться опытом и совершать совместные открытия.

"Наука — это нечто общее, что объединяет нации. И в этом смысле я не вижу ничего плохого, когда молодёжь едет за границу. У нас эта практика ещё со времён Ломоносова", — резюмировал он.

Ранее исследователи из Кембриджа, используя магнитно-резонансную томографию, выявили особенности активности мозга, которые указывают на риск возникновения одного из психических расстройств.

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