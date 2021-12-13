"Яндекс" будет удалять из поисковой выдачи домены пиратских сайтов

В "Яндексе" будут удалять из поисковой выдачи сайты, на которых был замечен пиратский контент. Определять ресурс планируют по домену.

В корпорации надеются, что такая мера позволит повысить популярность официальных видео- и контент-ресурсов.

"Самое важное на данный момент — принятие внесённого в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи", — заявили в компании ТАСС.

Антипиратский меморандум заключили три года назад. Крупные интернет-компании планировали создать реестр "сайтов-нелегалов", которые публикуют пиратский контент. Ведением "списка" занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах между участниками соглашения, правообладателями и "пиратами".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.