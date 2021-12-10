Готов эскиз: российская ракета "Союз-5" заменит украинский "Зенит"

"Роскосмос" подготовил проект эскиза ракеты "Союз-5". По сообщению ведомства, сейчас документы уже готовы и проходят все необходимые экспертизы.

"Союз-5" планируют создать на замену украинской ракете среднего класса "Зенит".

"Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Разработка "Союза-5" началась ещё в 2017 году. Позже проект несколько раз переносили и в итоге по распоряжению "Роскосмоса", крайний срок исполнения определили до конца текущего года.

На первой ступени "Союза-5" планируется использовать модернизированный двигатель от "Зенита". А вот вторую ступень займёт обновлённая деталь от российского "Союза-2.1б". Ранее для этих целей использовали украинский двигатель РД-120.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Россия и Казахстан подписали договор, предполагающий модернизацию стартового и технического комплексов космодрома Байконур под пуски новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

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