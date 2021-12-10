Учёные из Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" заявили, что птичий помёт поможет бороться с глобальными изменениями климата и даже очистит озёра в Арктике.
Отходы жизнедеятельности пернатых могут выступить природным сорбентом, что поможет избежать "цветения" воды. Из-за которого сокращается количество рыбы.
"Искусственная гуанотрофикация может рассматриваться как экологичная технология восстановления качества воды в дистрофных водоёмах (например, озёра Пясино) при обязательном снижении внешней антропогенной нагрузки. Она может привести к повышению численности ценных промысловых пород рыб, так как она напрямую зависит от количества и качества первичной продукции микроводорослей", — говорится на сайте центра.
Учёные отмечают, что для того, чтобы помёт "работал" как нужно, сначала необходимо, чтобы отходы разложились. Первые исследования планируют провести на водоёмах полуострова Таймыр.
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