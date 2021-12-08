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В России начали блокировать анонимайзер Tor из-за выхода в даркнет

Наука

Разработчики браузера-анонимайзера Tor пожаловались на блокировки ресурса в России. Кроме того, ресурс могут подвергнуть цензуре.

В России начали блокировать анонимайзер Tor из-за выхода в даркнет

По сообщению самих разработчиков, вероятно, ресурс решили ограничить из-за частого использования как способ выхода в даркнет. Так как сам по себе браузер рассчитан на анонимность в сети.

"С 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к Tor. Сегодня мы узнали, что Роскомнадзор угрожает подвергнуть цензуре наш основной веб-сайт", — цитирует разработчиков анонимайзера "Лайф".

Tor работает по принципу "луковой маршрутизации". Браузер позволяет открывать любые сайты, проводить платёж, но при этом скрывает все "хвосты" пользователя.

Ранее Pravda.Ru писала о преступной сети в Ижевске. Там силовики вычислили основателей даркнет-группы, которая исполняла заказные убийства. Их клиенты оплачивали противозаконные услуги с помощью криптовалюты и онлайн-кошельков, которые оформляли на подставных лиц.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
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