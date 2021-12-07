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Рассказов: смартфон можно заставить фотографировать лучше: "Главное, настройки"

Наука

Покупая смартфон, пользователь, как правило, уповает на обещания производителя о качестве продукта, в том числе и по настройкам. Однако, по словам технообозревателя Андрея Рассказова, всегда есть способ "прокачать" свой гаджет и даже научить делать профессиональные фото.

смартфон, телефон
 

По словам эксперта, заводские настройки смартфона обычно заточены под среднего потребителя. Понятно, что от низкого ценового сегмента не стоит ждать невозможного. Многое зависит и от самой модели и её мощности, деталей, прошивки и "железа".

"Мощность процессора влияет не только на то, насколько плавно идут игры, но и на качество фото", — цитирует технообозревателя Москва 24.

В случае с камерами необходимо обратить внимание на мегапиксели. На рынке чаще предлагают: 48,64 или 108 МП.

"Не советовал бы ориентироваться на смартфоны, у которых этот показатель — 48 МП. Это связано с нестабильным качеством изображений. Компания Sony выпустила десяток таких моделей в самых разных ценовых категориях. Одна может снимать отлично, а другая — ужасно", — пояснил Рассказов.

По словам технообозревателя, отверстия для камер на корпусе смартфона не показатель, что ваш гаджет превратит любое фото в произведение искусства. Порой они просто могут оказаться обманками. При покупке смартфона эксперт советует сделать несколько кадров ещё в магазине, чтобы оценить качество картинки.

"Фото с iPhone желтят, с Pixel — очень контрастные, а с Samsung — обладают перенасыщенными цветами. Лучше всего, на мой взгляд, справляются с обработкой фото Pixel, Samsung, Apple и Huawei", — считает технообозреватель.

Selfie
 

Однако отчаиваться не стоит. Как уточнил Рассказов, многое можно подкорректировать в настройках, это:

  • яркость,
  • резкость,
  • цветочувствительность,
  • шумы.

Если и этого оказалось недостаточно, эксперт советует воспользоваться сторонними сервисами для обработки фото:

  • Google Camera,
  • Photoshop Camera,
  • Lightroom.

"Приложение будет выжимать всю информацию из вашего сенсора в автоматическом или ручном режимах. Не стоит отказываться от обработки фото: камера смартфона не может распознать, что на снимке главное, а что — второстепенное", — резюмировал эксперт.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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