Почему сложно выявлять новые штаммы COVID-19, рассказал глава GISAID

Сложности в объединении усилий по отслеживанию новых штаммов COVID-19 на глобальном уровне не позволяют диагностировать начало заражения штаммом "омикрон" в новом регионе, а также выявлять новые мутации вируса. Такая точка зрения, высказанная основателем международной базы данных геномов вирусов GISAID Питером Богнером появилась в издании Financial Times.

"Мы действуем вслепую в обширных частях света, во многих из которых наблюдается недостаточный уровень вакцинации", — отметил эксперт.

Он заявил, что богатые страны обладают большим потенциалом для отслеживания и анализа, а значит, значительные территории планеты просто не подвергаются необходимому мониторингу. По его словам, 80% данных геномов Sars-Cov-2 были загружены в базу GISAID всего с двух континентов — Европы и Северной Америки.

Учёный отметил, что для большинства стран процесс геномного секвенирования довольно затруднителен из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Богнер напомнил, что этот вопрос уже поднимался после появления штамма "альфа".

"Такие страны, как США и Германия, возможно, изменили ситуацию к лучшему. Но они пренебрегли острой необходимостью для стран с низким и средним уровнем доходов заполучить реагенты, необходимые для получения данных", — заключил специалист.

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