EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лукашенко рассказал, как его сын и Путин соревновались в стрельбе
Лукашенко рассказал про своё появление с автоматом во время протестов
Экономист прокомментировал шок-прогнозы Saxo Bank
Лукашенко: Тихановская сейчас "в шоколаде", и у неё уже "другие мужья"
Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии
Глава Пентагона Ллойд Остин перепутал Россию и СССР
Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран
Лукашенко: мы с Путиным — родные братья
США и Украина совместно разрабатывают меры по сдерживанию России, заявил Кулеба

Ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания

Наука

Один из самых мощных в мире атомных ледоколов — ледокол "Сибирь" проекта 22220 завершил ходовые испытания в акватории Финского залива. В ходе них была использована автоматизированная система радиационного контроля "Феникс" в морском исполнении, разработанная столичным НПП "Доза", рассказал руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания

Научно-производственное предприятие "Доза" — ведущий разработчик и производитель систем радиационного контроля. Оно имеет мощную ресурсную базу и уникальный практический и научный опыт. Так, предприятие выпускает автоматизированные системы радиационного контроля, которые впоследствии применяются на ледоколах, проводящих караваны судов в арктических условиях проходимости через трёхметровый лёд.

НПП "Доза" стабильно проводит испытания на проверку работоспособности своих систем при различных режимах работы реакторных установок и обучает членов экипажа ледоколов работать с новым оборудованием и обслуживать его.

В "Феникс" включены инновационные приборы и детекторы различных типов излучения. Он позволяет не только следить за радиационным фоном на ледоколе, но и определять чистоту кожных покровов и спецодежды, проводить индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

"Промышленные предприятия города разрабатывают и выпускают высокотехнологичную продукцию, которая находит своё применение в разных сферах: от новейших материалов для строительной отрасли до передовых разработок в области робототехники и контрольно-измерительного оборудования. Эта продукция конкурентна и востребована не только у нас в стране, но и за рубежом. Так, оборудование НПП "Доза" закупает Китай, Турция, Пакистан, Франция, Латвия и Греция. Последняя, например, приобрела оборудование для мониторинга сейсмической активности, которое поставят в Афинскую национальную обсерваторию", — прокомментировал деятельность предприятия Александр Прохоров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии
Глава Пентагона Ллойд Остин перепутал Россию и СССР
Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран
Оттопыренные уши: причины и способы коррекции лопоухости
Лукашенко: мы с Путиным — родные братья
США и Украина совместно разрабатывают меры по сдерживанию России, заявил Кулеба
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
От климатического апокалипсиса защитят подземные города?
Глава ДНР допустил обращение за помощью к РФ при обострении ситуации в Донбассе
Омикрон-штамм коронавируса добрался до миллиардной Индии
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Ирина Шлионская От климатического апокалипсиса защитят подземные города? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему на карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Экономика и бизнес
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников