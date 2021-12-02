Ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания

Один из самых мощных в мире атомных ледоколов — ледокол "Сибирь" проекта 22220 завершил ходовые испытания в акватории Финского залива. В ходе них была использована автоматизированная система радиационного контроля "Феникс" в морском исполнении, разработанная столичным НПП "Доза", рассказал руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Научно-производственное предприятие "Доза" — ведущий разработчик и производитель систем радиационного контроля. Оно имеет мощную ресурсную базу и уникальный практический и научный опыт. Так, предприятие выпускает автоматизированные системы радиационного контроля, которые впоследствии применяются на ледоколах, проводящих караваны судов в арктических условиях проходимости через трёхметровый лёд.

НПП "Доза" стабильно проводит испытания на проверку работоспособности своих систем при различных режимах работы реакторных установок и обучает членов экипажа ледоколов работать с новым оборудованием и обслуживать его.

В "Феникс" включены инновационные приборы и детекторы различных типов излучения. Он позволяет не только следить за радиационным фоном на ледоколе, но и определять чистоту кожных покровов и спецодежды, проводить индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

"Промышленные предприятия города разрабатывают и выпускают высокотехнологичную продукцию, которая находит своё применение в разных сферах: от новейших материалов для строительной отрасли до передовых разработок в области робототехники и контрольно-измерительного оборудования. Эта продукция конкурентна и востребована не только у нас в стране, но и за рубежом. Так, оборудование НПП "Доза" закупает Китай, Турция, Пакистан, Франция, Латвия и Греция. Последняя, например, приобрела оборудование для мониторинга сейсмической активности, которое поставят в Афинскую национальную обсерваторию", — прокомментировал деятельность предприятия Александр Прохоров.