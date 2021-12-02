К Земле приблизится "потенциально опасный" астероид — NASA

Специалисты Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили о том, что 11 декабря к Земле приблизится астероид, который представляет "потенциальную опасность" для планеты.

По информации NASA, диаметр небесного тела с обозначением 4660 Nereus составляет около 330 метров. Астероид впервые обнаружили в 1982 году во время научно-исследовательских работ. Учёные считают, что объект опасен для Земли, так как находится на очень близком расстоянии к ней, передаёт The Sun.

Установлено, что за 664 дня астероид способен совершить полный оборот вокруг Солнца. Специалисты отнесли его к группе так называемых небесных "аполлонов".

Сотрудники NASA также выяснили, что 4660 Nereus содержит богатые запасы никеля, железа и кобальта. Астероид представляет большой интерес в качестве огромного источника полезных ископаемых.

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