Станция к Венере должна быть запущена до 2030 года, сказал Рогозин

Россия обязана обеспечить запуск межпланетной станции к Венере до 2030 года, в противном случае она рискует потерять позицию одной из трёх лидирующих космических держав. Такое мнение высказал генеральный директор компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в беседе с РИА Новости.

"До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история", — рассказал Рогозин о планах России по освоению Венеры.

Глава "Роскосмоса" сообщил, что с НАСА ведётся обсуждение возможности реализовать этот проект совместными силами. По его словам, дело осложняется политическими моментами, которые необходимо будет согласовать.

Помимо этого, как сообщил генеральный директор, сроки запуска станции к Венере могут быть скорректированы и под влиянием других факторов, таких как идущие не по плану испытания или нехватка необходимой аппаратуры и электроники.

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