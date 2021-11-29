Все профили россиян в соцсетях проанализирует искусственный интеллект

В России запланирована масштабная проверка соцсетей. При помощи искусственного интеллекта будут проанализированы психологические особенности всех (абсолютно) аккаунтов пользователей.

Официальная версия: в рамках борьбы с терроризмом, экстремизмом, манипулированием общественным сознанием (например, выявление "групп смерти" и прочих антиобщественных объединений).

Информация о тендере на определение подрядчика размещена 23 ноября на сайте госзакупок.

Заказчик — ФГБУ "Институт системного программирования им. В. П. Иванникова".

Стоимость работ — 36 млн рублей.

Итоги конкурса подведут сегодня, 29 ноября. Победитель получит грант на проведение исследования от Аналитического центра при правительстве РФ. Сумма не указана.

Срок окончания работ, согласно условиям тендера, — 1 сентября 2024 года.

По итогу власти должны получить психологические портреты россиян, на основании планируют прогнозировать заранее — кто может так или иначе опасен для общества. И принимать превентивные меры воздействия.

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