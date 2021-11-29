В России запланирована масштабная проверка соцсетей. При помощи искусственного интеллекта будут проанализированы психологические особенности всех (абсолютно) аккаунтов пользователей.
Официальная версия: в рамках борьбы с терроризмом, экстремизмом, манипулированием общественным сознанием (например, выявление "групп смерти" и прочих антиобщественных объединений).
Информация о тендере на определение подрядчика размещена 23 ноября на сайте госзакупок.
По итогу власти должны получить психологические портреты россиян, на основании планируют прогнозировать заранее — кто может так или иначе опасен для общества. И принимать превентивные меры воздействия.
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Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.