Что известно в ЮАР о новой мутации коронавируса B.1.1.529

Новая версия коронавируса B.1.1.529, обнаруженная на юге африканского континента, посеяла панику в мире. Что пишут о новом вирусе учёные и чиновники в ЮАР.

Учёные сейчас стремятся понять влияние нового сильно мутировавшего штамма, который, как опасаются, может оказаться более заразным, чем Delta, пишет businesslive.co.za.

По словам сопредседателя министерского консультативного комитета по Covid-19 в ЮАР Колеки Млисаны, большая часть случаев заражения, недавно выявленных в провинции Гаутенг, была обнаружена среди молодых людей, и в настоящее время ведётся работа, чтобы определить, были ли они вакцинированы или нет.

Новый вариант имеет уникальное созвездие из десятков мутаций, более 30 из которых связаны с белком-шипом, который вирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека. Но пока не ясно, насколько быстро он передаётся, является ли он более вирулентным, чем более старые линии, и в какой степени он способен уклоняться от иммунитета, образованного предшествующей инфекцией или вакцинацией, сказал специалист по инфекционным заболеваниям Университета Квазулу-Наталь Ричард Лесселлс.

По его словам, хотя многие мутации были идентифицированы в более старых вариантах и ​​хорошо изучены, другие являются новыми, и полное значение комбинации, обнаруженной в B.1.1.529, ещё не понято.

Исследователи начали лабораторные исследования, чтобы попытаться выявить последствия мутаций B.1.1.529, но пройдут несколько недель, прежде чем они получат результаты, сказала старший научный сотрудник NICD Пенни Мур.

ЮАР запросила встречу с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, чтобы обсудить новый вариант коронавируса, и ожидает, что ему будет дано новое имя на основе буквы греческого алфавита.

B.1.1.529 был впервые обнаружен в Ботсване 11 ноября. Он был подтверждён примерно в 100 образцах, собранных в ЮАР, но ещё сотни находятся в стадии анализа, и ожидается, что эта цифра будет расти.

Великобритания заявила, что запрещает поездки из шести южноафриканских стран.

Новость об открытии этого штамма напугала инвесторов на торгах в начале дня, когда акции Токио упали на три процента.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что новый штамм может появиться в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.