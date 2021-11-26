Инфекционист Горелов прокомментировал случай "чёрной плесени" в России

"Чёрной плесенью" обычно страдают в регионах с влажным и жарким климатом, но при определённых условиях она может появиться и на территории России. Так считает замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, инфекционист Александр Горелов.

Ранее специалист-рентгенолог подмосковной Ильинской больницы Павел Попов рассказал, что у одной из женщин, проходившей лечение от коронавируса в их больнице, при обследовании были замечены признаки "чёрной плесени" — мукормикоза.

Горелов объяснил РИА Новости, какие условия способствуют развитию "чёрной плесени" в наших широтах.

"Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определённого климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжёлых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов", — дал пояснение инфекционист.

Эксперт добавил, что "чёрная плесень" в первую очередь может развиться у больных сахарным диабетом, в условиях сильного иммунодефицита, при чересчур активном и неграмотном применении гормональных и антибактериальных средств. При таких условиях, по словам врача, человек становится "лёгкой добычей" грибковых инфекций, к которым относится и "чёрная плесень".

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