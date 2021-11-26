EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собянин посоветовал сохранять оптимизм в пандемию: "Мы должны улыбаться"
На Украине подписывают петицию, чтобы сменить пол монументу "Родина-мать"
Киевский политаналитик назвал регионы России, грезящие самостийностью
ВОЗ: в России прошёл пик заболеваемости COVID-19
Мужчина выбросил щенка с 14 этажа на глазах у детей в Подмосковье
Войны не будет: секретарь СНБО Украины заявил об отсуствии угрозы со стороны РФ
В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте: QR-код отменили
Жена погибшего в "Листвяжной" рассказала о пожаре до трагедии: "Метан был везде"
Поисковые работы на шахте "Листвяжной" предполагают возобновить через три дня

Инфекционист Горелов прокомментировал случай "чёрной плесени" в России

Наука

"Чёрной плесенью" обычно страдают в регионах с влажным и жарким климатом, но при определённых условиях она может появиться и на территории России. Так считает замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, инфекционист Александр Горелов.

Инфекционист Горелов прокомментировал случай "чёрной плесени" в России

Ранее специалист-рентгенолог подмосковной Ильинской больницы Павел Попов рассказал, что у одной из женщин, проходившей лечение от коронавируса в их больнице, при обследовании были замечены признаки "чёрной плесени" — мукормикоза.

Горелов объяснил РИА Новости, какие условия способствуют развитию "чёрной плесени" в наших широтах.

"Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определённого климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжёлых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов", — дал пояснение инфекционист.

Эксперт добавил, что "чёрная плесень" в первую очередь может развиться у больных сахарным диабетом, в условиях сильного иммунодефицита, при чересчур активном и неграмотном применении гормональных и антибактериальных средств. При таких условиях, по словам врача, человек становится "лёгкой добычей" грибковых инфекций, к которым относится и "чёрная плесень".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новая зараза из Индии уже в России. Черная плесень
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Инфекционист Горелов прокомментировал случай "чёрной плесени" в России
Собянин посоветовал сохранять оптимизм в пандемию: "Мы должны улыбаться"
На Украине подписывают петицию, чтобы сменить пол монументу "Родина-мать"
Киевский политаналитик назвал регионы России, грезящие самостийностью
ВОЗ: в России прошёл пик заболеваемости COVID-19
Мужчина выбросил щенка с 14 этажа на глазах у детей в Подмосковье
Войны не будет: секретарь СНБО Украины заявил об отсуствии угрозы со стороны РФ
В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте: QR-код отменили
Жена погибшего в "Листвяжной" рассказала о пожаре до трагедии: "Метан был везде"
Поисковые работы на шахте "Листвяжной" предполагают возобновить через три дня
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Ирина Шлионская Сорвать джекпот по подсказке свыше: как им это удалось Ирина Шлионская Любовь Степушова Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал Любовь Степушова Василий Амирджанов Открытое письмо врачей вызвало дискуссию о вакцинации Василий Амирджанов
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Мир. Новости мира
Президент Польши: провокации на границе могут привести к открытию огня
Погрязшая в долгах вдова Грачевского просит помощи у покойного мужа
Шоу-бизнес
Погрязшая в долгах вдова Грачевского просит помощи у покойного мужа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников