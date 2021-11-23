Гинцбург рассказал о том, как учёные подстраиваются под изменения коронавируса

Учёные понимают, что делать для того, чтобы подстроиться под изменения COVID-19. В НИЦ имени Гамалеи специалисты работают в этом направлении. Об этом рассказал глава научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.

Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, насколько важно своевременно подстраиваться под изменения мутирующего штамма коронавируса.

"Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Всё это в прогрессе, всё это мы делаем", — рассказал директор центра им. Гамалеи.

Гинцбург сообщил, что сейчас основная цель учёных — это разработка препарата, способного защитить уже заболевших граждан. Он отметил, что специалисты его центра трудятся и в этом направлении. По его словам, в новом году стартует испытание коктейля, состоящего из антител прямого антивирусного действия.

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