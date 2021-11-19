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Глава Института Роберта Коха: прививки от коронавируса станут сезонными

Наука

По мнению немецких учёных, вакцинация от коронавируса для части населения станет сезонной, наподобие вакцинации от гриппа, несмотря на то, что пока таких положений ещё не разработано. Такое мнение высказал глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Глава Института Роберта Коха: прививки от коронавируса станут сезонными

Одной из задач Института Роберта Коха является мониторинг эпидемиологической ситуации в Германии и во всём мире.

«Мы много раз говорили, что мы исходим из того, что нужны будут бустерные прививки в будущем. Мы не знаем только, в какие сроки нужно это делать. Могу только сказать, что есть исследования, которые показывают, что привитым в прошлом году людям требуются дополнительные прививки», - сообщил учёный 19 ноября журналистам.

Вилер добавил, что у экспертов есть предположение, что COVID-19 приобретёт эндемическую форму, то есть насовсем останется среди людей. В этом случае специалисты полагают, что люди будут постепенно приобретать базовый иммунитет. 

Специалист считает, что, согласно одному из сценариев развития событий, каждый год осенью наиболее уязвимым группам населения Земли придётся делать ежегодную прививку против COVID-19.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Владимир Губарев
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