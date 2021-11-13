При каком условии Россия победит в "лунной гонке", рассказали в РАН

Запуск межпланетной станции Луна-25 в следующем году даст возможность России стать лидером "космической гонки", заявил заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак. По его словам, если всё пройдёт в срок, то российская сторона обойдёт не только Китай, но и другие страны.

По словам Литвака, аналогов российского аппарата пока нет ни в одной стране.

"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Главная задача миссии "Луна-25" — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны", — цитирует Литвака РИА Новости.

По его словам, стартовать аппарат будет с космодрома Восточный. Путь до спутника Земли займёт примерно 10 суток. Посадка намечена севернее кратера Богуславский, а запасной точкой — юго-западнее кратера Манцини.

Ранее Pravda.Ru писала "о провале" лунной миссии США. Как сообщил глава NASA Билл Нельсон, ранее анонсированная высадка Дональдом Трампом на Луну, технически невозможна. Ход программы "Артемида" пришлось существенно замедлить и отсрочить намеченное минимум до 2025 года.

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