Граждане Китая в огромных количествах вывозят из России редкие растения. Это уже подвело к появлению экологической проблемы, которая угрожает биоразнообразию страны и может привести к исчезновению части растений — эндемиков.
Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприродназдора Светлана Радионова, выступая на заседании Совфеда.
Радионова считает, что пора уже назначать реальное уголовное наказание за незаконный сбор краснокнижных растений.
"Теперь давайте внесем ясность: большой китайский брат просто пылесосит все, что может достать, — сказала Радионова. — Вы просто не представляете, сколько телефонных звонков я получаю с просьбой разрешить сбор трав, кедровых шишек и грибов Чага”.
По словам Радионовой, законодательное обеспечение защиты растений, находящихся под угрозой исчезновения, в России затруднено, поскольку в некоторых регионах существуют традиции сбора растений.
"Я недавно была в горах Алтая и поговорила с местными жителями. Для них это часть их образа жизни. Это их жизнь, — сказала чиновница Росприродназдора. — Однако защита эндемичных видов и биоразнообразия — это очень важно и надо считать преступлением незаконную добычу растений, занесенных в Красную книгу”.
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