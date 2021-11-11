Росприроднадзор: китайцы скоро погубят российскую флору

Граждане Китая в огромных количествах вывозят из России редкие растения. Это уже подвело к появлению экологической проблемы, которая угрожает биоразнообразию страны и может привести к исчезновению части растений — эндемиков.

Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприродназдора Светлана Радионова, выступая на заседании Совфеда.

Радионова считает, что пора уже назначать реальное уголовное наказание за незаконный сбор краснокнижных растений.

"Теперь давайте внесем ясность: большой китайский брат просто пылесосит все, что может достать, — сказала Радионова. — Вы просто не представляете, сколько телефонных звонков я получаю с просьбой разрешить сбор трав, кедровых шишек и грибов Чага”.

Не только китайцы "стараются"

По словам Радионовой, законодательное обеспечение защиты растений, находящихся под угрозой исчезновения, в России затруднено, поскольку в некоторых регионах существуют традиции сбора растений.

"Я недавно была в горах Алтая и поговорила с местными жителями. Для них это часть их образа жизни. Это их жизнь, — сказала чиновница Росприродназдора. — Однако защита эндемичных видов и биоразнообразия — это очень важно и надо считать преступлением незаконную добычу растений, занесенных в Красную книгу”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.